Més iniciativa

L’administració és lenta. No cal discutir-ho massa. Uns diran que és per garantir que les coses es fan bé, amb tots els informes necessaris, per estar segurs i tranquils. D’altres creuen que s’ha engreixat el monstre de l’administració i se li ha de donar menjar i per aquest motiu es fan cada dia més lleis, decrets, normes, reglaments, informes... La figura del polític hauria de servir per alleugerar les rutes administratives, buscar l’eficàcia sense incomplir la llei. Però sovint els mateixos polítics es deixen endur per les dinàmiques administratives. És la transformació del polític en buròcrata, que té com a missió principal justificar la parsimònia.

Tota aquesta introducció vol arribar a centrar l’interès en el caos en els accessos a les platges verges del sud de Ciutadella. Si avui el que es ven en el sector turístic són experiències, la visita a aquesta zona preciosa serà per a molts visitants un mal record.

El Consell ha tingut poca iniciativa, no sé si de forma intencionada. Tal vegada amb el tancament dels dos aparcaments, el privat de Macarella i el terreny llogat per l’anterior equip de govern a Cala en Turqueta, es volia treure pressió sobre aquesta àrea natural, però el resultat ha estat tot el contrari. Camins plens de cotxes, aparcaments a qualsevol lloc, problemes greus de trànsit, tensió amb els informadors. Fa moltes setmanes que el Consell sap perfectament què està passant i ha tardat fins al 24 de juliol per sol·licitar permís a Trànsit per tornar a fer els controls a la cruïlla de Sant Joan de Missa. Una mesura senzilla que pal·liarà una part dels problemes. Les anàlisis sobre l’incivisme dels turistes no justifiquen la passivitat dels responsables polítics, que entre les seves principals funcions hi ha d’haver la de tindre iniciativa per a resoldre els problemes, els urgents i els importants.