Posidònia, atractiu turístic

Al voltant de la posidònia gira el turisme i, exagerant un poc, l’economia de Menorca. La que encara es troba en praderes al fons de la mar és important i ara estarà més protegida amb la prohibició de fondejar a zones on n’hi ha per evitar que les àncores l’arrabassin. Però la que més polèmica aixeca és la que es troba a les platges. I no és un tema nou. Fa anys que es debat si s’ha de retirar i deixar la platja neta per Setmana Santa o el dia 1 de maig o si s’ha de mantenir per evitar la pèrdua d’arena. Els interessos d’alguns empresaris i l’opinió dels ecologistes són irreconciliables. És un debat que no s’acabarà avui.

Més important és però l’anàlisi de com la pressió humana afecta la conservació del territori i de si les administracions públiques han de prendre mesures per assegurar la qualitat del producte turístic, que té el paisatge i les platges com a matèria primera. A Menorca no es pot parlar de massificació, però en períodes determinats i en llocs determinats hi ha tanta gent que la imatge turística en pateix els efectes i l’equilibri natural també. Per altra banda, cada dia necessitam més de l’activitat turística per a recuperar el benestar econòmic de la majoria dels menorquins.

El debat, que és prou antic, hauria de donar pas a una administració amb més iniciativa. Per exemple, a les platges verges del sud de Ciutadella. És suficient que quan estiguin els aparcaments plens es tanqui la porta? A molts llocs ja funcionen els busos llançadora, per treure cotxes i facilitar l’accés als turistes i als residents. Aquí la idea ha quedat aparcada.

Valdria la pena dedicar un temps a pensar per després posar en marxa unes accions que facin compatible la conservació del paisatge i el respecte del medi ambient amb l’activitat econòmica, que per això som una Reserva de la Biosfera.