La presó, un servei necessari

Hi ha gent que pensa que la construcció de la presó a Menorca va ser una decisió equivocada. Segur que són els que pensen mai hi hauran d’anar, i tampoc ningú de la seva família. Més enllà del debat sobre la ubicació, el Centre Penitenciari Menorca és un servei públic important, necessari, que respon a les necessitats de la societat menorquina. Hi ha un grup, poc nombrós, de menorquins que han de complir una condemna i és positiu que ho puguin fer allà on resideixen, a prop dels seus familiars.



És molt probable que la presó no s’hagués construït si l’església menorquina no hagués insistit en la necessitat d’atendre millor els presos menorquins i les seves famílies. La sensibilitat d’una societat cap als més dèbils diu molt dels seus valors.



Una regió insular i perifèrica com Menorca ha de poder comptar amb els serveis bàsics i importants, encara que no es compleixin els criteris de població i de rendibilitat econòmica.



A l’hospital hem de comptar amb el màxim de serveis possibles. A l’aeroport i als ports la infraestructura ha de respondre a les necessitats dels residents. L’administració té una estructura pròpia, amb el Consell, que respon a les característiques d’una comunitat insular. La presó és un servei més, destinat a un grup específic que com més petit sigui millor per a tots.



Hi ha altres instal·lacions, especialment militars, que són mantingudes per l’administració i que no tenen cap rendibilitat social i que ningú no qüestiona.



La presó no és un problema. Ho són les causes que provoquen les condemnes, la marginació, la delinqüència, les drogues, la violència. Per sort, a Menorca hi ha gent que s’implica perquè les persones preses se sentin acompanyades, una actitud útil de qui pot estar cercant una nova oportunitat.