Es Migjorn ha de ser gran

La crisi de l’Ajuntament des Migjorn gira al voltant d’algunes preguntes que encara no han tingut una resposta clara. Per què el PSOE provoca una situació tan greu com és l’expulsió del batle quan el partit governa amb majoria absoluta? I a més donant peixet a una oposició que abans de dir bon dia ja et posa una denúncia al jutjat, encara que de rebot perjudiqui empresaris importants que deuen ser simpatitzants seus. Els motius objectius que presenten els regidors socialistes rebels per demanar el cap del batle tenen el seu pes però la majoria eren coneguts de fa temps, alguns fins i tot abans de les eleccions. Per tant, la conclusió és que la causa real és personal i que afecta el batle, alguna situació personal que l’ha fet dedicar menys temps a l’Ajuntament, dir que va a reunions a les quals no assisteix o prendre decisions com si fossin del partit quan no ho són.



Són les causes que els seus excompanys, que un temps formaven amb ell una pinya, no poden explicar en una roda de premsa sense entrar en la intimitat de les persones.



Una segona pregunta: la situació personal pot ser un motiu de cessament com a batle? La vida privada de qualsevol persona s’ha de respectar. També d’un càrrec públic. El que importa és si aquesta nova situació personal afecta negativament la seva feina i l’incapacita per exercir la funció que els ciutadans li han encomanat.



Pere Moll espera parlar amb Francina Armengol perquè no hi ha cap dels seus antics companys, diu, que el vulgui escoltar. Crec que seria necessari alguna conversa sincera, amb totes les cartes damunt de la taula, per intentar prendre les decisions més sensates, que retornin la normalitat a l’Ajuntament i no perjudiquin més a les persones.



Una actitud una mica més Gran a un poble que s’ho diu.