Els suïssos s’han posat molt seriosos amb la comercialització del producte local. A principis d’any va entrar en vigor una nova llei al país, la swissness o denominació d’origen suïssa que afectava els serveis i els productes industrials, naturals i alimentaris.



En el cas dels aliments, la industria s’ha vist obligada a adaptar la majoria d’embalatges i sobretot formules d’elaboració. El motiu, la nova normativa exigeix que si volen fer servir el Made in Switzerland o incloure a l’etiquetatge la bandereta suïssa, al menys, el 80 per cent del pes dels productes alimentaris haurà d’estar integrat per productes suïssos per poder comercialitzar-los com a tals.



L’exemple del fabricant de productes alimentaris Hero li ha provocat que hagi hagut de treure el logotip suís de 70 productes, entre ells els paquets de pasta Napoli perquè tot i que aquesta pasta es fabrica a Suïssa, el país no disposa de suficient sèmola de blat i molta d’ella s’ha d’importar.



En el cas de fabricants de sucs, han hagut de treure la creu suïssa d’aquells envasos que portaven fruites exòtiques. Ricola, per exemple, que basa el seu argument de venta amb les herbes suïsses, ha hagut de canviar algunes de les seves receptes.



Moltes empreses han criticat aquesta nova llei argumentant que es preocupen més pels orígens de la matèria prima que no pas per la seva fabricació. Tot i això, des de les associacions de consumidors hi estan a favor perquè afirmen que queixar-se equival a voler-se aprofitar del plus que es vol cobrar pel fet de dir que s’ha fet al país helvètic. Ens imaginem una mesura com aquesta a Menorca, amb el producte local?