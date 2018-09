Distintos convenios laborales para establecimientos similares

El conseller de Trabajo, Iago Negueruela, anuncia una campaña de inspección en los hornos y panaderías de Balears que también ofrecen servicio de bar y cafetería. Constituye una antigua reclamación de las patronales de Restauración para abordar un conflicto laboral latente desde hace décadas, que se registra no sólo en las Islas. La proliferación de locales con diversas actividades, no siempre complementarias, es una constante en la oferta comercial, lo que dificulta la asignación de un determinado convenio laboral. La aplicación de las condiciones del convenio de Hostelería en los establecimientos que comparten la venta de panadería con el servicio de bar tendrá un significativo impacto por los incrementos salariales previstos en el sector del alojamiento. Lo mismo ocurre en las gasolineras, que están ampliando su oferta comercial. El problema que plantean los empresarios de bares y restaurantes al Govern debe se abordado en un marco más amplio que el de Balears, porque afecta a todas las comunidades y no tendría sentido la aplicación de medidas unilaterales que crearían agravios comparativos.

Es preciso alcanzar un acuerdo con el Gobierno de España para resolver esta cuestión.