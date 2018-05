El final del Gobierno Rajoy abre una etapa de provisionalidad

Los cinco votos de los diputados del PNV propiciarán que hoy prospere la moción de censura presentada por el socialista Pedro Sánchez. Se cierra la etapa del Gobierno Rajoy, obligado a asumir las responsabilidades políticas derivadas de la sentencia por el ‘caso Gurtel’. Este fallo judicial ha dinamitado los ajustados apoyos parlamentarios de que disponía para salvar el envite de Sánchez.

La llegada del PSOE al Gobierno, que no garantiza un periodo de estabilidad institucional, arranca con el horizonte de unas elecciones cuya convocatoria no puede demorarse. El mismo Sánchez admite que su principal tarea en La Moncloa consistirá en convocar estos comicios, tal como exigen la mayor parte de los grupos políticos del Congreso. Este hecho acentúa la provisionalidad del nuevo Ejecutivo, agravado por apoyos muy diferentes, entre los que se incluyen los independentistas catalanes y vascos. El crédito concedido a Sánchez no es condicional y no tardarán en surgir tensiones e inestabilidad.

Empieza una etapa política compleja, en la que el PSOE deberá gestionar unos presupuestos que rechazó. ¿Logrará Balears la aprobación del nuevo Régimen Especial en trámite?