El necesario acuerdo político para el nuevo centro de salud de Alaior

La ubicación del futuro centro de salud de Alaior está provocando reproches entre el equipo municipal y la oposición, con el PSOE local que marca perfil propio respecto a «Junts per Lô», candidatura en la que habían desaparecido las siglas del Partido Socialista. Más allá de las acusaciones y de la división política, una cuestión de esta naturaleza exige, por su evidente interés general y al afectar a toda la población de Alaior, un amplio acuerdo en el Ayuntamiento.

La senda del «y tu más» o «tu dijiste» no conduce más que a avivar la confrontación. Desde el 2007 está sobre la mesa la necesidad de construir un centro de salud en Alaior. Han transcurrido once años y las demandas de atención exigen que el no Govern no demore la planificación y ejecución de esta infraestructura sanitaria.

El mismo Govern del Pacte ha aprobado un decreto que permite agilizar una veintena de equipamientos públicos, que en caso contrario no se hubieran podido iniciar. Al amparo de este decreto se puede situar el nuevo centro de salud en la parcela que en 2011 se cedió al IB-Salut cuando gobernaban los partidos de izquierdas. No es el momento de mirar hacia atrás, sino de sumar y construir.