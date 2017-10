Una ecotasa diferenciada y adaptada a la realidad de cada isla

El acuerdo del Govern -o sea, el PSIB-PSOE y Més per Mallorca- con Podemos para duplicar la ecotasa en 2018 puso en pie de guerra a los hoteleros menorquines, provocó el desmarque de Més per Menorca y originó un alud de críticas en el PP menorquín. Desde ASHOME, su presidente, Luis Pablo Casals, calificó de «despropósito» este aumento del impuesto de turismo sostenible, que dijo era «fruto del desconocimiento total de la situación turística de Menorca». El Consell también alertó que no era una medida acertada.

Efectivamente, no son comparables ni la evolución ni la situación del sector turístico en cada Isla. El Govern del Pacte, ante este alud de críticas, ha decidido no duplicar la ecotasa en el periodo comprendido entre los meses de noviembre a abril, pero en el caso de Menorca no tiene en cuenta que, por la acusada estacionalidad que registra la temporada menorquina, tanto mayo como octubre se comercializan como ‘temporada baja’. Marc Pons, en el Consell de Govern, debe de advertir este hecho a Armengol y Biel Barceló; y desde el Consell, Susana Mora y Maite Salord han de levantar su voz para exigir una ecotasa diferenciada y adaptada a la realidad turística de Menorca.