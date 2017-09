Urge definir una política turística específica para cada isla

El vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló, abogó ayer, en su intervención en la Nit del Turisme, por el «equilibrio en la explotación turística de Balears», objetivo que, según su opinión, implica desplazar la llegada de visitantes durante la temporada de verano a los meses de invierno. Para hacer realidad este deseo hay que contar, en primer lugar, con aviones y una buena conectividad aérea, amplia oferta complementaria abierta y actividades que tengan atractivo, más allá del sol y la playa.

Nada de ello apuntó el conseller en lo que evidencia una visión excesivamente mallorquina que no tiene en cuenta la realidad y los problemas de cada Isla. Balears no puede aumentar de forma indefinida el número de turistas que llegan al archipiélago porque debe definir un modelo propio, y por tanto, una política turística específica para cada isla. El Consell de Menorca debe explicar y advertir a Biel Barceló que no es posible incentivar el turismo en invierno en nuestra isla en las actuales circunstancias. Estamos repitiendo los errores del pasado cuando hoy deberíamos desmarcarnos de Mallorca y de Ibiza. Falta liderazgo, falta imaginación e iniciativa.