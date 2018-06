Aclariment

Davant els fets ocorreguts aquests últims dies, referents a esbiaixades acusacions per part d’un petit grup de suposats ensinistradors i ensinistradores, entre els quals es troba una exempleada del centre acomiadada per comportament indegut -que en el moment de l’acomiadament ens va amenaçar dient «aniré a per vosaltres»- i dos voluntaris, ens veim obligats a donar la nostra opinió. Tot i que creim que ni tan sols val la pena perdre-hi el temps, seria injust deixar-ho córrer sense aclarir les coses. Aquesta serà la nostra única aportació al respecte.

La UTE Vetsciutadella 4 Ocean Nura, des de l’1 de gener de 2018 és la gestora dels centres d’acollida d’animals de Ciutadella i de Maó. Per tal tasca col·labora amb el voluntariat de la Protectora d’ambdós pobles, així com amb l’associació Rescate PPP Menorca; que de forma coordinada s’encarreguen d’ajudar traient els cans a passejar, estant amb els moixos, fomentant la seva bona conducta, etc.

1. Tots els animals disposen d’aigua i pinso. L’aigua és el primer que es revisa al matí en arribar els cuidadors i a última hora quan se’n van. El pinso se’ls hi reparteix al matí i a la tarda. Alguns animals, degut al seu temperament o caràcter, tiren el recipient de l’aigua i llavors es queda buit. En aquests casos es cerca la millor solució perquè no es quedin sense aigua: adaptant el tipus de recipients, augmentat la freqüència de revisió de l’aigua, etc. És normal que, en algun moment i només per un error involuntari que es pot solucionar fàcilment, hi hagi un descuit puntual i, per exemple, es perdi l’aigua per algun forat d’alguna bevedora. En aquest cas, el més normal també seria avisar a la cuidadora que està en aquell moment al càrrec dels animals enlloc de fer acusacions via mòbil sense ni donar-li coneixement dels fets.

2. Referent a la presència de rosegadors al centre de Maó, dir que n’hi ha hagut sempre, no només des de dia 1 de gener de 2018 (o des que la treballadora en qüestió va ser acomiadada), a causa simplement de la situació de les instal·lacions en una zona on s’hi acumulen aigües residuals sobretot quan plou. Per tant, és un hàbitat procliu a la multiplicació d’aquests animals no desitjats.

A aquesta circumstància s’hi suma sumat el fet de que, on hi ha menjar per animals, n’hi solen aparèixer. Per solucionar aquest tema, després d’intentar solucionar-lo per altres vies que no han estat prou efectives, es va contractar una empresa especialitzada que ens garanteix que eliminarà aquesta sobre població amb mètodes segurs per a la salut dels cans, moixos i, per suposat, les persones. A les gàbies on hi ha animals, evidentment no hi ha excrements de rosegadors, ja que es prioritza la neteja d’aquestes i al matí es netegen totes les que s’hi troben. El vídeo que aquesta gent ha pujat a les xarxes socials mostra una gàbia en desús degut al seu estat de conservació, que no s’empra per allotjar cap ca i, per tant, la seva freqüència de neteja és inferior a la resta de gàbies.

3. Els diumenges, com s’ha fet sempre, inclús amb l’anterior empleada, el cuidador s’encarrega de donar menjar i aigua als animals i netejar les gàbies tant dels cans com dels moixos una vegada al dia. En cap cas un diumenge s’obre al públic, com es donava a entendre al vídeo publicat. Els horaris estan perfectament clars a la porta d’accés dels centres i a la pàgina web i de facebook oficial. Aquests venen estipulats pels plecs del contracte i són els que es compleixen.

4. Els empleats i empleades que tenim actualment als centres estan perfectament capacitats per donar la millor atenció als cans i moixos, sempre prioritzant el benestar animal de tots ells. Tenen la nostra confiança al 100 per cent, i sabem que sempre estan pendents de l’estat dels nostres animals, tenguin o no molta feina, com la tenen habitualment ja que el centre actualment està ple.

5. Referent a l’atenció veterinària dels cans i moixos dels centres, el contracte ens obliga a dedicar-hi 5 hores setmanals, que estan més que cobertes. En tot cas, se superen àmpliament cada setmana. No hi ha hagut cap cas des de dia 1 de gener d’un ca o un moix que no s’hagi atès si ha tingut algun problema.

6. Horari d’atenció al públic: el contracte exigeix que, entre els dos centres, s’arribi a 30 hores setmanals d’atenció al públic. Noltros en dedicam 30,5. No fa falta dir res més.

Lamentam molt aquesta situació tan desagradable propiciada per un reduït grup de persones que, segons diuen, només ho fan pel benestar dels animals.

Atentament