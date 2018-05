Sant Isidre llaurador camina amb els pagesos

Un any més ha arribat el dia de celebrar el patró dels pagesos i pageses. I enguany ho fa coincidint amb una data molt especial per Unió de Pagesos, que estem de doble celebració. Corria el 21 de maig de 1978, ara fa 40 anys, que un grup de pagesos, després d’haver-se reunit unes quantes vegades, van acordar de fundar el sindicat, van signar l’acta de constitució i van començar el llarg camí que ens ha dut al dia d’avui.

Un camí que ha tingut més revolts i clots i bonys que altra cosa, però que ens ha reafirmat que era el correcte, que la finalitat és el que compte. Pel camí vas fent amics, nova gent que decideix seguir el mateix que tu, i que et fa adonar-te que no estàs sol. D’altres, per circumstàncies de la vida, ens han deixat, i d’aquell grup de pagesos que van fundar la Unió, algun ja no hi és. Però l’agraïment per la feina feta i per les hores de vetlla que van dedicar al sindicat, aportant les seves idees, el seu temps, serà per sempre.

A vegades pes camí hem sofert tempestes, i sequeres que ens han fet patir, però d’una manera o altre hem campejat es temporal, crisis econòmiques i temps de bonança que ens han permès fer un alè, plagues, malalties... entrebancs que entre els pagesos i els polítics de torn hem hagut de sortejar.

A Sant Isidre, que ens acompanya en la nostra travesia, li hem de demanar que intercedeixi per noltrus, pagesos de Menorca, i ens ajudi en la nostra lluita diària. Ja fa temps que venim reclamant uns preus justs per la nostra feina, especialment la llet, que estem cobrant més barata que a tota la resta de l’Estat i d’Europa, que ja és dir. I que l’administració ens tengui ben presents cada dia, i es posi al dia pel que fa als pagaments de les ajudes i no descuidin als pagesos i madones que cada dia feim feina a la terra...

Però aquí estem, celebrant que fem 40 anys, amb la convocatòria del que serà el IX Congrés de la Unió, on esperam la participació dels nostres socis i sòcies per fer créixer la nostra Unió, per sumar i fer millor es camí.

40 anys fent camí.