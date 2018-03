El dia 8 de març, Dia de la Dona, un dia marcat per les innombrables manifestacions i reivindicacions realitzades per moltíssims i diferents col·lectius per protestar sobre les polítiques de desigualtat i discriminació cap a la dona, apareix en els mitjans de comunicació local un escrit amb el següent títol: «Creu al mèrit policial per a onze agents de Menorca», acte celebrat as Mercadal, on es va condecorar onze policies locals amb la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc de la Comunitat Autònoma com a reconeixement per haver prestat trenta anys de servei actiu. A aquest acte van assistir tots els alcaldes de Menorca, la consellera Catalina Cladera, el director insular de l’AGE i el director general d’Emergències i Interior.

Amb aquest escrit, en primer lloc i de part de tot el col·lectiu policial de Menorca, volem manifestar la nostra més sincera felicitació i enhorabona a aquests onze agentscondecorats per haver realitzat durant trenta anys la labor policial prestant un servei per servir el ciutadà.

Però el que aquesta agrupació vol denunciar públicament és que ens sentim profundament afectats pel fet que aquest extraordinari acte que es va realitzar el vespre del Dia de la Dona quedés marcat per la discriminació i desigualtat mostrada cap a dues companyes en servei actiu amb més de trenta anys d’excel·lent carrera professional, a les quals que se’ls ha negat un dret legalment reconegut pel Decret 28/2015, Reglament marc, perquè no van ser convocades oficialment per formar part d’aquest acte per rebre tan merescuda condecoració, al costat dels altres onze companys.

Amb aquest escrit volem reivindicar i manifestar la nostra més fervent protesta en considerar una discriminació que hi hagi companyes policies que compleixen amb els requisits recollits en l’art. 117 del Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de la Llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, i que no han estat convocades per a aquesta distinció, malgrat ser meritòries de la concessió. Concretament, a la plantilla de Ciutadella hi ha una companya que complirà 37 anys de servei actiu i no ha estat proposta. A Sant Lluís hi ha una altra companya que compleix igualment els requisits, i tampoc ha estat condecorada.

Volem expressar el nostre malestar per la resposta rebuda per part d’algun responsable de qualque prefectura quan se li va manifestar la disconformitat pel fet que les companyes no fossin proposades per a aquesta condecoració, quan al·legava que en estar actualment «en segona activitat» no s’és meritòria de la condecoració, amb la qual cosa consideram que es nega aquest dret i es contravé l’establert en el Decret del Reglament de la Llei de coordinació de policies locals, que en l’apartat «Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc...» diu: «La creu amb Distintiu Blanc es lliura als membres de la policia local, sigui la que sigui la seva categoria, quan compleixin trenta anys de servei, en qualsevol cos de la policia local, en actiu o en situació de serveis especials, que hagin tingut una trajectòria professional excepcional i que no tenguin expedients disciplinaris en curs o sancions disciplinàries pendents de cancel·lar en el seu expedient personal».

A cap apartat de la Llei es recull cap casta de diferència pel fet de prestar servei en segona activitat en destinacions administratives, o per ventura els 30 anys de servei no passen per a tots es per igual? Per tant, els requisits es compleixen i són totalment demostrables.

Segons l’article 37 de la Llei 11/2017, modificació de la Llei 4/2013, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, la segona activitat és la modalitat de la situació administrativa de servei actiu dels funcionaris dels cossos de policia local que té per objecte fonamental garantir una adequada aptitud psicofísica per prestar els serveis amb eficàcia.

Denunciam com a discriminatori, injustificable, inacceptable i vergonyós que alguns càrrecs responsables d’exercir el comandament d’algunes prefectures de cossos policials prenguin decisions unilaterals quan els seus resultats són actes clarament discriminatoris, ja que esgrimir l’argument de la «segona activitat» és un pretext sense context.

Esperam que es prenguin les mesures oportunes sobre aquesta situació i que com a mínim els responsables s’excusin amb les afectades assumint la seva responsabilitat i rectificant immediatament la seva nefasta i inacceptable decisió.

Sol·licitam a les autoritats presents a l’acte oficial celebrat que intervenguin i en la mesura del possible solucionin aquest acte discriminatori produït per les decisions unilaterals i arbitràries d’uns caps de policia que interpreten com els dona la gana alguns dels articles de la Llei de coordinació i el seu reglament, quan no és funció seva.

Ramon Silvela Capó

Coordinador de l’Agrupació Sindical de la Policia Local a Menorca