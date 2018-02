Una persona compromesa amb el seu poble

Des de l’Associació de Comerciants de Sant Lluís i la seva junta al cap davant volem expressar el nostre condol a la familia per la mort de Gabriel Pons Carreras (Biel de Sa llibreria) que va esser un dels socis fundadors de la nostra associació l’any 2007 essent vicepresident i va continuar a la junta directiva fins el fa ben poc (va ésser Secretari, Tresorer i Vocal).

Persona molt compromesa amb el poble de Sant Lluís i sempre lluitant per que seguis millorant, sempre estava disposat a fer feina quan era necessari, donant idees, comptant loteria (quantes estones van passar ell i jo quadrant els nombres de sa loteria de Nadal), hem compartit bons moments i també alguns de mes flacs però ell ens deia que no ho deixessin que no ens donessin per vençuts i ell ho ha fet fins lo darrer.

Sempre estava amb un somriure i així el recordarem tots els seus companys de la junta de la Associació de Comerciants de Sant Lluís,

Fins sempre Biel, descansa en pau

Dels teus companys: