Un record institucional per en José Mª de Olivar

Abans d’ahir, dia 20 de febrer, a tocar de la mitjanit, va fer el traspàs José María de Olivar y Despujol, exalcalde de Ciutadella, a l’edat de 99 anys, just uns mesos abans d’arribar al seu centenari, que s’hauria complit el 28 de setembre vinent.

La corporació municipal fa públic el seu condol institucional, i el vol recordar en els seus anys de servei a l’Ajuntament i al poble de Ciutadella.

José Maria de Olivar havia estat designat per a l’Alcaldia de Ciutadella el 23 de gener de 1965, al capdavant de la qual es va estar fins al 18 de febrer de 1971.

Llicenciat en Dret, havia estat cofundador de la Cooperativa Insular Ganadera (Coinga), entitat de la qual va ocupar la presidència més de vint anys. També havia presidit la Cambra Agrària de Menorca. Era, actualment, el degà de la junta d’excaixers senyors de Sant Joan, unes festes que havia presidit el juny de 1936 i el juny de 1939, acabada la Guerra Civil.

Hem de recordar que en la funció de batle va promoure obres d’equipament bàsic per a Ciutadella. Com ara la construcció de l’escorxador municipal; i, de caràcter privat, la construcció de la seu social del Club Nàutic, entre altres.

Per la seva tasca pública, li havia estat concedida amb la Medalla d’Or de Ciutadella. El 2005 va rebre del Govern de les Illes Balears el Premi Ramon Llull, just el mateix any que també se li havia concedit a l’alaiorenc Antoni Cardona Sans, que fou el primer gerent de Coinga durant gairebé trenta anys, i que pròximament rebrà el títol de fill il·lustre d’Alaior. Descansi en pau.