Sent que és la meva obligació fer aquestes línies de comiat i trametre-vos-les amb el prec que les publiqueu a «Es Diari».

Possiblement recordareu que fa tres anys el diari que dirigiu publicava la meva destitució com a director de la Biblioteca Pública per part de la consellera de Cultura del Govern de les Illes. La decisió venia avalada per l’acord d’un ple del Consell insular que hi havia proposat la consellera de Cultura Maruja Baíllo. La proposta es basava en una sèrie de faltes, suposadament comeses per jo, que no estaven provades.

Al recurs conseqüent a aquesta decisió que vaig haver de presentar al davant de la mateixa administració que em destituïa, no em va servir de res demanar que es provessin aquestes faltes, d’acord amb un procediment normal, que em donés audiència i permetés defensar-me.

El resultat d’aquest procès si serví per comprovar el grau de desvaliment que pot tenir un funcionari al davant d’una administració injusta, sobretot quan l’única falta que ha comés ha estat la de tractar de servir el més fidelment que ha sabut a ciutadans i a ciutadanes. Es veu que aquest comportament no és aconsellable quan els seus superiors són dolents o arbitraris.

Ara, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes obliga a l’administració a restituir-me al lloc de feina perdut i a indemnitzar-me per la pèrdua salarial que he patit durant aquests anys.

Afortunadament per jo, la primera obligació ja no es durà a terme, perquè divendres vinent, desprès de vit-i-set anys magnífics al servei d’usuaris i usuàries de la biblioteca i de tres o quatre que no ho han estat tant, a la fi ...Em jubilo!!

Ciutadans i ciutadanes es poden preguntar si ha valgut la pena tot aquest procés: Per tal de reubicar el funcionari dolent, han hagut de pagar un lloc de feina improvisat, de contingut imprecís, durant tos aquests anys. Els beneficis trets a canvi els poden constatar a les xifres objectives de resultats que publiquen anualment les estadístiques de biblioteques. Mirant-lo des d’un punt de vista positiu, al manco els pot servir per conèixer millor la qualitat en la gestió d’alguns responsables polítics.

Aquests, també en podrien treure alguna ensenyança.....

Els funcionaris també en poden treure alguna conclusió. Les tribulacions que puguin passar en servir els ciutadans correctament, a la fi són reconegudes de manera justa.