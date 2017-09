El turisme nòrdic, una excel·lent oportunitat

Descobertes ja les dades fins el mes d’agost pel que fa al trànsit de passatgers a l’Aeroport de Menorca, s’observa com any rere any el turisme nòrdic agafa força a l’Illa. Podem constatar, a dia d’avui, que aquest mercat integrat per Dinamarca, Noruega, Suècia i Finlàndia ja representa el sisè en importància, i el cinquè com a mercat internacional (per davant, Gran Bretanya, Itàlia, França i Alemanya respectivament).



El perfil del turista nòrdic és el d’un turista que arriba a l’Illa principalment fora dels mesos punta (juliol i agost), un turista curiós i que s’interessa per la cultura i el producte local, que intenta fugir de les grans massificacions i que li encanta la natura. És un perfil més bé gastador, no negarem que alguns encara sucumbeixen al tot inclòs imposat per alguns touroperadors, però tampoc son d’aquests que es queden a la piscina de l’hotel tot el dia ja que com a mínim surten a explorar l’entorn. El perfil nòrdic ens parla d’un perfil de qualitat, els agrada menjar fora i contractar el major número d’activitats possibles (kayak, busseig, passeig a cavall, golf…), en turista ideal per evitar la estacionalitat, però un mercat que cal explotar molt més. Tornem a les dades, si filtrem per la procedència de països el número de turistes arribats de gener fins agost d’enguany, un total de 46.048 corresponen a països nòrdics.



Com a model d’exemple del que parlava abans entorn al perfil del turista nòrdic i les seves preferències, situarem el mateix filtre a les estadístiques a l’Aeroport d’Eivissa, un destí tradicionalment turístic i hipermassificat durant l’estiu del que tothom sempre parla, doncs bé, fins el mes d’agost d’enguany han visitat l’illa pitïusa 14.205 turistes nòrdics, menys de la meitat dels que ho han fet a Menorca, com dic només com a mode d’exemple es nota clarament el que busquen i el que no. En el cas de Mallorca, el turisme nòrdic fa anys ja que està ben arrelat i precisament gràcies a això han aconseguit augmentar el gruix de turistes durant els mesos d’hivern, evitant que molts hotels, restaurants i empreses turístiques hagin de tancar les portes. Lògicament aquests turistes que van a l’illa veïna s’abstenen de visitar llocs com Magaluf, s’Arenal o Platges de Palma, optant més per la Serra de Tramuntana i algunes urbanitzacions de la costa sud i de llevant.



Però la qüestió és, Menorca podria arribar algun dia a rebre els més de 600.000 turistes nòrdics que visiten l’illa veïna cada any? La resposta es sí. Menorca (vulguent) està preparada per rebre aquesta quantitat de turistes nòrdics repartits durant tot l’any, si, també el gener. Una enquesta recent publicada per un diari danès («Politiken», si no recordo malament) revela que Menorca és la destinació preferida dels danesos a Espanya, però que la falta de vols i places durant els mesos d’hivern relantitzen i dificulten l’arribada de molts d’ells. Un altre estudi realitzat per una cadena hotelera de Mallorca diu que el turisme nòrdic a l’hivern proporciona, de mitja, un 50 per cent més d’ingressos que el turisme de l’Imserso durant l’hivern. La realitat és aquesta, ara només falta la implicació de Consell insular, Foment del Turisme, i especialment empresaris del sector. Velkommen til Menorca!