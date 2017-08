Norwegian, la millor alternativa de Ryanair

Fa uns dies vam rebre la notícia que Ryanair deixarà de volar entre Menorca i Barcelona durant el proper hivern. Des de la seva arribada, Ryanair no ha tingut una bona acollida per part dels menorquins, que han preferit Vueling tot i els repetits overbookings, però també deuen haver influït factors com que Vueling disposa de més (i millors) horaris, varietat de preus que al final no acaben sent molt més cars, inclús més barats que els seus competidors, millors seients, més espai per les cames, millors connexions amb la seva xarxa de vols internacionals des de la terminal 1 d’El Prat… Pot tenir el seu sentit, tot i que no li arriba ni a la sola de les sabates a l’experimentada Iberia, la desapareguda Spanair o quan Air Europa utilitzava els seus Boeing 737 per arribar a la ciutat comptal, i no els petits i sorollosos ATR72 d’hèlices…



Tornant al tema del buit que deixarà Ryanair, l’alternativa a aquest buit la té una companyia noruega amb expansió a Barcelona, Norwegian. Aquesta companyia ja ofereix vols des de Barcelona a diferents aeroports no només noruecs o escandinaus, sinó a destinacions internacionals com Londres, Roma, Paris, Nova York, etc. i dins el que ens queda més a prop, ofereix varis vols diaris a Palma, Madrid, Bilbao… utilitzant els avions de distancia mitja més moderns del mercat (els Boeing 737 Sky), amb uns seients amples i còmodes i un espai considerable per les cames, i connectada a una gran xarxa low cost a través dels seus hubs (centres de connexió), i el que es més important, oferint tarifes molt assequibles i competitives. Evitar el monopoli de Vueling és vital, de no ser així estarem volant a Barcelona quasi el doble de car que des de Palma o Eivissa, només fa falta veure els preus que té ara mateix per volar a partir del novembre i desembre. Say yes, Norwegian!