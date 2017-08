Una cita frustrada en el Hospital

El pasado 14 de agosto a las 9.11 am. no pude responder a una llamada del Hospital Mateu Orfila ya que cuido a una persona de más de 90 años, A las 10.54 am. (una hora y 43 minutos más tarde) devolví la llamada y hablé con una mujer que me dijo que como no había respondido mi cita se había anulado y que me llamarían.... no sé cuando (textual). Le reclamé pero dijo que se limitaba a aplicar el protocolo. Cabe mencionar que se trata de una cita médica muy importante que espero desde el 2 de mayo.

Para tratar de resolver el entuerto, eL 17 de agosto me aproximé a las oficinas de atención al usuario del Hospital, y de allí llamaron con la médico quien dijo que a ella le informaron de que al paciente (o sea yo), ya no le interesaba la cita. Nada más falto a la verdad. ¿Cómo se puede mentir de esa manera, para justificar una negligencia? Yo deduzco que la señora de citaciones, por lo que parece, mintió.

Soy madre de un niño que depende únicamente de mí, y el tiempo apremia ya que termina mi contrato de trabajo y quizá tenga que cambiar de residencia. Esa cita con un especialista es muy importante para mi salud, la espero desde mayo y puedo perderla solo porque no pude coger el teléfono en el momento en que me llamaron.

Señor director del Hospital Mateu Orfila, creo que algo falla en el protocolo. ¿Por qué no se me volvió a llamar? Estamos hablando de la salud. Los señores de citaciones deberían ser parte de la seguridad social como toca, no de la inseguridad social. Gracias.