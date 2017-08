Contra el cierre de tráfico en el centro de Ferreries

Respecto al corte de tráfico de la plaza Jaume II y la plaza de la Església de Ferreries, me dirijo a usted, Josep Carreres, con el propósito de manifestarle los perjuicios hacia mi negocio, un bar de la plaza de la Església, que está produciendo el corte de tráfico que se aplica desde hace unas semanas en el centro de Ferreries. ¿Qué ganan, usted y su equipo, cerrando estas calles por las que transita siempre poco tráfico? Explíquenos cuáles son realmente los motivos, porque muchos no los vemos y en cambio sí los padecemos.

En la anterior legislatura ya acudimos los vecinos a una votación similar y pedimos que no se limitara el tráfico en estas ni en más calles. Lo sé cierto, el 97 por ciento de los que estábamos allí dijimos que no, solo 3 personas estaban a favor del corte y ni se molestaron en acudir a la cita. Igual que cuando gobernó el señor Monerris, también entonces acudimos a votar, y entonces el 95 por ciento se posicionó en contra. Todo ello contando con que la mayoría de los vecinos no acuden a estas convocatorias y los que lo hacemos es a costa del tiempo que cerramos nuestro negocio. En esta ocasión, usted no nos preguntó sobre nuestra opinión, daba la impresión que la decisión ya estaba tomada. Su experimento, señor alcalde, a mi me cuesta dinero, como ya he podido comprobar en estas dos semanas. Claro está que a usted y a su equipo mis pérdidas no les afectan, si ustedes fueran autónomos otro gallo cantaría.

También dicen que los turistas se despistan y dan vueltas. ¿Los han cuantificado? Porque ya les digo yo que el número de turistas que pasan por estas calles en coche son mínimos. Si lo hacen por tranquilidad de los vecinos, entonces se me ocurre que puedan cortar la carretera general y así empeoraremos aún más sobre el desvío que se hizo y que afectó a 31 comercios de Ferreries. De seguir con estas políticas no quedará ningún negocio en pie. Tomen ejemplo de Es Mercada, donde se han creado zonas de aparcamiento y además bonitas. En cambio aquí contamos con un parking al lado del colegio y poco más. Cuando cierran el tráfico rodado por el casco antiguo, niegan 13 plazas de aparcamiento, ¿cómo las compensan? De momento de ninguna manera. Claro que a usted no le afecta, porque trabaja en el Ayuntamiento de lunes a viernes y estaciona justo al lado, donde el fin de semana no se puede.

Señor alcalde, usted desde el primer momento ya tenía pensado en cerrar el tráfico, antes de consultar con nadie que estuviera realmente afectado. A las pruebas me remito, un mes antes de hacer pública la decisión ya tenía hechas las obras para colocar las balizas que cortan las calles. Todo lo demás ha sido una pantomima. Más vale que se preocupen de hacer más parkings y de no quitar encima más aparcamientos. Y piensen también en acabar con las cucarachas, que el pueblo está lleno.