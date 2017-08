Com una paraula et canvia la vida!

Tot comença el dia en què et diuen que tens càncer. Paraula dura, malaltia més dura encara. El primer cop que ho sents estàs en shock i t’espantes, no saps realment el que pot significar, fins on estàs malalta. Només tens aquella informació que et va arribant per la gent que ja ha passat per ella.



Entrar a l’hospital de dia del ‘Mateu Orfila’, trobar-te a la gent que hi fa feina amb tanta vocació, devoció fins i tot diríem, fa que descobreixis un altre món: un món ple d’esperança i ganes de lluitar, un món ple d’optimisme i fe. Et donen tantes mostres d’estima i tant de suport psicològic i humà que sents que no estàs sola. Ells, són part de la teva força i confiança en la cura. És així com poc a poc, vas entenent, interioritzant allò que et passa, pensant que si somrius, si lluites pas a pas, si et deixes estimar per la família, amics i professionals que t’envolten: aquest sentir-te estimat, fa que tot sigui més fácil, que tot prengui un altre color. D’aquí aprens a viure en majúscules, a estimar els petits detalls que cada dia la vida i les persones t’ofereixen.



I no et queda més que agrair, que donar gràcies a Déu i a persones com na Nike, la psicòloga d’oncologia que m’ha acompanyat durant tot el procés; a la Dra. Yashmin Afonzo, que amb tanta dedicació i bon fer m’ha explicat el que em passava i passaria; al cirurgià Fernando Alcayde, que m’ha llevat allò que des de dins silenciosament em feia tant mal, i a tots els infermers de les plantes 2ª i 3ª que amb la seva simpatia i cures constants m’han fet més planera la meva estància a l’hospital. És per tot això i moltes altres coses més que des d’un escrit no es poden abordar, que vull fer-vos extensiva la meva gratitud. Me sent molt afortunada per haver-vos tingut al meu costat. Que gaudiu a cada moment de la vostra vida, gràcies a vosaltres, jo també ho faig.