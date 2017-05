La tarifa plana és irrenunciable

L’increment del descompte de resident de l’actual 50% al 75% anunciat recentment pel president del Govern per als vols entre illes des de la nostra plataforma no el considerem bona noticia. Si bé, és veritat que pot representar una davallada del 25% del preu que paguem en aquests moments per volar entre illes, aquesta davallada sol ser només en un principi, és conegut i sempre ho hem denunciat que el sistema de bonificació de les tarifes subvencionant només als residents tenia un efecte pervers, doncs d’una manera subreptícia i sigilosa les tarifes anaven incrementant-se en cada nou increment del descompte.



I aquest increment tampoc tindrà l’efecte virtuós que se derivaria d’una tarifa plana a 30 euros per tothom que seria augmentar el nombre de viatgers no residents entre illes, que en aquests moments només està en un 20%. Menorca està a una distancia d’uns 200 euros de les altres illes per totes aquelles persones no residens que els hi agradaria visitar-la. És un dels trajectes més cars de tot el continent.



Inadmissible.