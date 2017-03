Dos mujeres en la historia de la Alta Edad Media

A través de la radio, en un programa dedicado a la Universidad a Distancia (UNED), tuve conocimiento de la investigación o búsqueda que se realiza, por parte del Gemyr, para recuperar el sentido humanista y pedagógico de la educación y la cultura. Humanismo pedagógico. El grupo se inició el año 2005, entre universidades americanas, de Europa y la UNED, y se afianzó el año 2008 publicando, a partir de entonces, anualmente dos obras, para recuperar manuscritos inéditos o apenas conocidos, que han contribuido al pensamiento europeo occidental.



El grupo está conformado por su director, Javier Vergara, catedrático de Teoría e Historia de la Educación; Francisco Calero, subdirector, y Beatriz Comella Gutiérrez, profesora asociada, de familia ciudadelana, como me ha confirmado. Entre los trabajos publicados están las obras de Vicente Beauvois, siglo XIII, autor de la enciclopedia «Speculum Majus» («Espejo mayor»). Las obras rescatadas, todas escritas en latín, lengua culta de la época, son traducidas, analizadas desde distintos puntos, y editadas con sumo gusto. No son trabajos de investigación de vidas sino, la mayoría, obras de autores ya biografiados.



Interesada por la historia de la Educación, el mismo día me puse en contacto con este departamento y el Sr. Vergara me atendió muy amablemente y me dijo que trabajaba en el estudio de documentos sobre mujeres medievales relacionados con la educación y la cultura. Por mi parte, le hablé de un trabajo de investigación que había realizado el año 1998 relacionado con una mujer, de nombre Ada, siglos VIII-IX, de la Alta Edad Media llamada también temprana, supuesta hija de Pipino el Breve y hermanastra de Carlomagno que, por lo que comprobé, había recibido una amplia cultura en su infancia y juventud, la cultura, claro está, de la época, y que parece ser condujo la Escuela Palatina de Tréveris; conocedora de los textos bíblicos, dibujo y pintura, grabado en marfil, orfebrería y metalística además, parece ser fue impulsora de la construcción de una catedral y donante de tierras. Escribía con delicadeza y fue la autora de la edición de unos evangeliarios, cuya portada, de oro y piedras preciosas, denota que era acaudalada. Por motivos políticos cayó en desgracia para la Corte, que la silenció e ignoró en sus crónicas, pero no así para los círculos religiosos, que la nombran. Ada, no guerreaba por el poder, como ocurría con la mayoría de hombres, aunque no todos, sino que trabajaba para la vida eterna.



Llegué a conseguir bastante información sobre ella. A partir de ahí escribí un opúsculo que titulé «De historia, villas, escuelas, catedrales y universidades». Esta época fue crucial para Europa.



El Sr. Vergara, me comentó que no la conocía y, por su parte, me habló de Dhuode, mujer culta y de linaje, nacida en el año 802, también la Alta Edad Media, que falleció el 843, autora de un manual para su hijo Guillermo. Al final, el Sr. Vergara, me envió un correo y me dijo: «El Gemyr está abierto a usted, podemos cambiar impresiones (...), entiendo la investigación no como una forma de vida, sino de servicio» y me dio la dirección del correo electrónico de la Sra. Comella. Pero no, yo no voy tras manuscritos de la Edad Media y el Renacimiento, aunque me interesa la arqueología literaria y la conservación de los manuscritos esto, y su traducción, tiene mucho mérito, se realiza por especialistas y necesita muchos medios económicos y personales. Yo solo aspiro a tener un poco de conocimiento de una época atractiva y fascinante.



Por mi parte busqué información sobre Dhuode, casada con Bernardo de Septimania, de estirpe carolingia, posiblemente primo de Carlomagno, que vivió en Usés. Conseguí encontrar el Manual, que me pareció un texto interesante. La mayoría de los hombres de élite se dedicaban a guerrear y eran las mujeres las que educaban a los hijos, ayudadas por algún clérigo, por lo que no se descarta que el Manual hubiera sido informado por alguno de ellos. Para los interesados en la Alta Edad Media, he aquí dos mujeres en la historia, a tener en cuenta y, he aquí el Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas, poco conocido, que me ha parecido se debía conocer y divulgar.