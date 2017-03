El Casal Català de Menorca comunica que a partir d’enguany deixa en suspens totes les activitats. Ens veiem obligats a prendre aquesta decisió per manca de relleu per poder constituir una nova junta directiva.



Han sigut uns anys de molta activitat i per nosaltres ha estat un plaer poder donar a conèixer a l’Illa els nostres balls, la nostra cultura i les nostres festes populars.



També hem pogut oferir actuacions amb la col·laboració d’altres entitats de l’Illa, com grups folklòrics, geganters i grallers, grups d’havaneres, etc., intercanvi que hem considerat molt enriquidor.



Per aquest motiu, volem agrair el recolzament rebut en tot moment per totes aquestes entitats, pels socis i per la població menorquina en general.



El nostre reconeixement per tots els grups del Principat que convidats per la nostra entitat s’han desplaçat a Menorca per oferir-nos les seves actuacions: músics, cantants, cuiners, sardanistes, esbarts dansaires, grups d’havaneres, castellers, bastoners i d’altres.



També volem donar les gràcies a tots els estaments oficials, Generalitat de Catalunya, Govern balear, Consell Insular de Menorca i Ajuntaments, que molt generosament han col·laborat amb el Casal.



Molt agraïts i fins sempre.