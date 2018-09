La caixera que no baixa del cavall

Pilar Borrás Pons qualcava habitualment a les festes de la Mare de Déu de Gràcia fins que li van prohibir sortir al jaleo. Des de fa dos anys aquesta caixera de cor se’n va de viatge quan arriben les dates de les festes patronals de Maó. Enguany també ha sortit fora, però no ha deixat de muntar a cavall i ha cobert un tram del Camí de Santiago amb tres amics de Menorca, Santi, Felipe i Llorenç.

En un principi van pensar portar els cavalls de Menorca a la península, tanmateix la logística per dur endavant aquesta operació tenia un cost prohibitiu. Per aquest motiu Borrás va optar per deixar el seu cavall Temp a l’estable.

Com a alternativa, el grup de quatre menorquins ha recorregut a una de les empreses que faciliten muntures per fer el Camí jacobeu. Segons la seva publicitat, el famós camí dels pelegrins és una de les grans experiències per als amants de les rutes eqüestres en l’àmbit mundial.

L’expedició menorquina ha fet la ruta des de la localitat d’O Cebreiro fins a la ciutat compostel·lana. O Cebreiro, a Lugo, és el primer poble gallec que es troba al Camí de Santiago francès i va néixer precisament com una hostatgeria pels caminants que venien des de França per tal d’arribar al sepulcre de l’apòstol.

La distància d’O Cebreiro a Santiago és de 180 kilòmetres que els cavallers illencs han recorregut en cinc etapes, la qual cosa significa que els hi ha tocat una mitjana de 37 kilòmetres al dia.

