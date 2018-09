Juanola: "És inevitable que la volta de les canyes s'allargui"

Acabades les festes de Gràcia 2018, el caixer batle d'aquest segon any del bienni, Carlos Montes, fa una valoració molt positiva de com ha anat tot, tant pel que fa al desenvolupament dels diferents actes, com a títol personal. "Tot ha anat bé, qualque caixer s'ha hagut de retirar per qualque molèstia, però no hi ha hagut incidències destacables". Així, la valoració és "positiva", encara més "sent dissabte i havent-hi molta gent a tots els actes". També el temps "ens ha respectat, tot i que hi havia possibilitat de pluja, i només van caure quatre gotes a l'hora de les corregudes. Per açò vam demanar la màxima precaució".

Sobre la qüestió dels horaris, Montes creu que "hem anat molt ajustats, ha coincidit molt amb els horaris de l'any passat, només hi va haver un poc de retard en la volta de les canyes". Però és que "és difícil controlar els temps", tot i l'ajuda de la persona que controla l'entrada dels cavalls a la plaça.

En l'àmbit personal, el regidor assegura que "l'experiència ha estat fantàstica, millor del que imaginava", tal vegada pel fet "d'anar amb els nervis molt controlats, anava molt segur amb el cavall i ho he pogut gaudir al màxim". I és que, com apunta, "des de baix o, els darrers anys, des de dalt la tarima, pots intentar fer-te una idea de com es pot viure, però no ho descobreixes fins que ho vius". I afegeix que "només tenc paraules d'agraïment cap a la gent, fins i tot gent que no et coneix et saluda, i fa que aquests dies hagin estat increïbles", no només per a ell, també per a la seva família. "Hem tingut l'oportunitat de viure-ho molt intensament, amb els meus fills i la meva dona, sobretot els darrers quinze dies".

També la batlessa, Conxa Juanola, creu que tot ha anat bé. "La valoració ha de ser positiva, perquè el que preocupa als que tenim una responsabilitat és que no hi hagi accidents i que tot vagi bé", apunta, en un any en què "hi ha hagut molta gent en tots els actes, pel fet de ser dissabte".

Sobre la qualcada, Juanola també opina que "ha anat bé, en Carlos Montes ha fet un paper molt digne, amb la junta de caixers que acabava el bienni", i sobre els horaris creu que "és inevitable" que la volta de les canyes duri més. De fet, i referent a la petició dels músics perquè no es perdés temps entre cavall i cavall, afirma que "és normal, per a ells és un esforç important, i si tarden molt, han de sonar més". I és que "no s'hauria de fer més jaleo, però és mal de gestionar, els cavallers xalen i els cavalls estan molt animats i moltes vegades costa returar-los" i costa arribar a la tarima. Així i tot, creu que "és fonamental la persona que controla l'entrada dels cavalls a la plaça i que els dóna pas cada minut i mig", conclou la batlessa.