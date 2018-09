Corregudes banyades

La possibilitat de precipitació que els meteoròlegs anunciaven s'ha materialitzat just en el moment en què començaven les Corregudes al Cós de Gràcia. La pluja ha descafeinat l’acte que anaven a participar en principi setze cavallers i cavalleres, però al final només han estat dotze. Amb el terra banyat, els genets s'han limitatr a anar en parelles al pas com a molt al trot per esquivar el perill de relliscades.

El Cós estava ple de públic i gent passejant, ja que les corregudes estiren molta gent malgrat que han deixat de ser una competició.

La seguretat és un dels aspectes que es cuiden molt a les festes i per això des dels serveis de megafonia es donaven, abans de començar l’acte, instruccions en tres idiomes: català, castellà i anglès

La banda de música i els cavallers van entrar puntualment al Cós de Gràcia. Tanmateix la pluja va començar a caure just en el moment que anaven a córrer els caixers. Com diuen els italians, plou, maleït govern!