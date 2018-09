Solemnitat a la Missa de Caixers

Abans de començar el jaleo, el moment més solemne de la jornada s'ha viscut a l'església de Santa Maria, on s'ha celebrat la Missa de Caixers. L'ofici, presidit pel bisbe de Menorca, Francesc Conesa, ha començat a les 11.30 hores del matí, després que la imatge de la Verge entrés al temple.

El bisbe ha afirmat a l’homilia que «la celebració de la Mare de Déu de Gràcia es fa sentir la necessitat de passar de la lògica del domini a la lògica del do». El prelat concelebrà l’Eucaristia amb diaques i preveres, entre ells el caixer capellà, Llorenç Sales.

Ha afirmat que «el cristià no pot acceptar formar part d’aquesta societat muntada en la competitivitat, voler destacar sobre de l’altre, en la recerca per damunt de tot del plaer, sense que importin les conseqüències». Conesa ha subratllat que «som homes de la Gràcia, testimonis d’una altra manera de viure i pensar. No podem viure en la lògica del tenir, hem de fer-ho en la lògica del do; no en el camí del dominar, ha de ser en el de servir; no en un món d’exigències, sinò en un món ple de Gràcia». El bisbe ha interrogat a tots els assistents: «¿ens atrevirem a viure així, a ser persones plenes de Gràcia per als altres?».+

En acabar la missa, cap a les 12.30 les campanes han repicat amb força mentre la qualcada sortia de l'església.