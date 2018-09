Celebració a l’ermita de Gràcia

Les festes de Maó han viscut el primer moment de recolliment aquest divendres amb la celebració de les completes en honor a la Mare de Déu de Gràcia. A les 19.25 començava l’ofici religiós a l’ermita.

Tot, després de recórrer el Cós cap avall, entre la gernació que tenia ganes de veure els bots dels 126 cavalls que participen a la qualcada d’aquest capvespre.

L’ofici, presidit pel caixer capellà Llorenç Sales i acompanyat per Joan Miquel Sastre i acompanyat per Joan Miquel Sastre, ha durat una mitja hora. En acabar, la comitiva ha celebrat la beguda per agafar forces de cara al primer jaleo d’enguany.