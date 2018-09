Un pregó molt artístic a Maó

«Sí, sí, un, dos, un, dos... Que se sent bé? On és el tècnic? Jove, jove! És que s’altra vegada no ens van sentir!» Amb to d’humor i recordant els problemes tècnics que hi va haver fa anys, quan va participar en el pregó de les festes amb els membres de la companyia teatral La Clota-Groc. Així va començar l’actriu Laura Pons, la seva intervenció des de la balconada de les Cases Consistorials, per donar per encetades les festes de la Mare de Déu de Gràcia 2018.

Les dificultats tècniques no hi van ser i la pregonera va poder pronunciar el seu discurs tal com havia planejat. Va començar recordant a la seva mare, referint-se a l’emoció per ser en aquella plaça, plena de gent. «Si mo mare fos viva, diria: Ai Laurita, si tots aquests que hi ha aquí vinguessin al teatre...!».

Pons va rallar de la primera vegada que va pujar en un escenari, concretament amb «Els pastorells», el 1945. «Mon pare havia de fer de Sant Josep i, mo mare, de Mare de Déu. A veure si endevinau qui va fer del Bon Jesús?». I afegí que «almanco l’any que jo vaig néixer, el Bon Jesús va ser dona!», exclamà, aixecant entre el públic que omplia la plaça unes rialles que es van incrementar encara més quan va explicar que com que « ‘Els pastorells’ són molt llargs, a mo mare no n’hi va tocar altra que donar-me de mamar perquè jo deixés de plorar» durant la funció. «En acabar va dir: què volieu que fés, si s’al·lota tenia gana? Així era mo mare, única i irrepetible», digué emocionada.

