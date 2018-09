A Maó ja va gros

I ja va ben gros per Maó! Ha quedat ben clar, aquest capvespre, veient el nou èxit de la sortida que van fer els cantaires del grup Va Gros, que ha reunit uns quants centenars de persones per posar música a la vetllada.

El bar Infanta, seu dels Va Gros, ha estat el punt de partida de la ruta musical que, durant més de dues hores, han fet pels carrers més cèntrics de Maó. I ho han fet amb un repertori de deu cançons, de les quals la meitat eren noves. Així, a temes com l’«Himne a Menorca», «Festes de Gràcia» o, és clar, «Sa cançó des Va Gros» (una versió particular de «Sa cançó des sabaters»), hi han afegit enguany «Ella» i «Pa todo el año» de José Alfredo Jiménez, «Tornada parrandera» i «Sa filla des sergent» de Tòfol Mus i Ortega Monasterio, i «Un amor en Menorca» de Gumersind Riera i Deseado Mercadal.

Enguany s’han encomanat setanta-quatre noves camisetes grogues del Va Gros, tota una sorpresa per al mateix grup, que des de 2011 en què va sortir per primera vegada, ja en duu unes set-centes de fetes. Un fet que demostra que es manté l’interès per participar d’aquesta festa que omple de música el centre de la ciutat.

A més, enguany, l’habitual «porquet» de pomada ha vingut acompanyat d’una nova iniciativa. Van disposar de mil gots reciclables que, com apuntava Jordi Cardona, s'han venutal preu simbòlic d’1 euro i ja plens de la mescla de gin amb llimonada, no per a treure un benefici, sinó com a acció de conscienciació.