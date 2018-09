Taller de vestir-se de festa a la plaça de la Conquesta

A l’espera que arribi el pregó i els actes més importants de les festes de la Mare de Déu de Gràcia el programa de l’Ajuntament de Maó està farcit de moltes activitats que contribueixen a l’entreteniment i a ambientar la ciutat de festa i diversió.

No hi manquen les activitats per als més petits que necesiten fer coses abans que l’inici del curs escolar els faci tornar a les rutines normals un cop acabat l’estiu. Entre els actes d’aquest dimarts destaca el taller «Ens vestim de festa» que es va fer a la plaça de la Conquesta.

Estampació i taller

Consistia en un taller d’estampació i pintura de camisetes de festa i un tradicional taller de de guindoles i cavallets. Els fillets participants, que venien amb camiseta blanca, s’ho van passar molt bé en aquest espai infantil.