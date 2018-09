Sant Lluís viu la segona festa amb diversió

La qualcada i jaleo d’ases i un concurs de paelles han tancat aquest diumenge les festes de Sant Lluïset, que es celebren el cap de setmana següent de les festes patronals de Sant Lluís.

Sis ases i dotze fiets han protagonitzat la qualcada i el jaleo, en un acte en què la tribuna d’autoritats és ocupada pels membres del Club de Jubilats, que també donen les canyes verdes amb cullereta de llenya, i és amenitzat pel Grup de Música i Ball del CCE Sant Lluís. No s'han celebrat les corregudes d’ases, com es solen fer cada any, donat que els seus qualcadors eren massa joves.

El dissabte capvespre es va celebrar la qualcada i el jaleo de cavalls, amb la participació de 22 exemplars, també amenitzat pels músics de Sant Lluís. Abans, s’havia celebrat una xocolatada popular i després va tenir lloc un ball.

Les festes de Sant Lluïset tenen com a mínim 145 anys d’història, donat que ja es celebraven el 1873.