La revista de tots per a una festa de tots

La revista de tots per la festa de tots va veure la llum aquest divendres en el marc il·lustre del claustre de Sant Francesc, de Maó. Autoritats, col·laboradors, protagonistes de la festa, que també ho són de la publicació, directius i accionistes de «Es Diari» es van donar cita al pati del Museu de Menorca per assistir a la presentació del volum anual d’aquesta casa dedicat a les festes de la Mare de Déu de Gràcia.

Tots els presents, entre els quals la batlessa de Maó, Conxa Juanola, i la vicepresidenta del Consell de Menorca, Cristina Gómez, van ser els primers en fullejar la revista que ha coordinat enguany el redactor amb cap de «Successos», Miguel Juan Urbano.

Els presents van tenir l’oportunitat de repassar les 76 pàgines de la revista amb les impressions dels integrants de la Junta de Caixers al port, al costat de la Sireneta Mô, o el reportatge de Àngels Andreu sobre les dones caixeres a Maó. Articles personals de Miquel Quetglas e Iñaki Gabilondo, altres sobre els caixers que tornen i se’n van -Pito Costa i Arturo Bagur-, reportatges engrescadors del Bar Infanta i la seva aposta per les tradicions de la ciutat, les festes de Gràcia del 1939, el desaparegut cine Victoria, en José Sánchez ‘Boy’, exjugador maonès de l’Espanyol, els 41 anys de feina a les festes de Javier Coll, la poesia a la Mare de Déu, de Marc Campins, un article divulgatiu sobre la ciutat i el port, a càrrec de Josep Pons Fraga, el dibuix de Zaca o la visió de José Fuxà sobre les festes dels anys 70 al carrer del Carme, de Margarita Caules, són altres dels variats continguts de la revista. Laura Bañón, Isaac Pons de Rosa, Miquel Cardona, Juanjo Orfila, Juanjo Franch, Zaca i el coordinador de la revista completen les firmes que apareixen a la publicació.

Com va assenyalar l’editor, Josep Pons Fraga, després d’excusar la presència del bisbe de Menorca, Francesc Conesa, i de la presidenta del Consell, Susana Mora, la revista del MENORCA «esdevé com un primer toc, escrit i gràfic, perquè mos avisa, explica i descriu quins són els actes, personatges, novetats i espais de les festes d’enguany». El directiu del «Menorca» va recordar que les festes de Maó «retroben tot es seu sentit i origen en sa cultura cristiana, amb uns símbols religiosos ben coneguts i respectats: la Mare de Déu de Gràcia, es caixer capellà i els oficis a l’ermita i a Santa Maria».

Pons Fraga va dir que Maó «obre ses portes i mos convida a participar-hi, ciutat acollidora que sap combinar tradició, progrés i modernitat», i afeigí la reflexió del periodista Iñaki Gabilondo que escriu a la revista quan diu que «Maó es una ciudad que no para de cambiar y nunca cambia».

La pintora Subirats Jover, autora de la portada va assenyalar que va ser un orgull i una responsabilitat que «Es Diari» li proposés aquesta tasca amb la qual ha volgut reflectir una part important de la festa, la romeria a l’ermita de Gràcia aportant més color als vestits de les dones que apareixen al quadre.

Cristina Gómez, vicepresidenta del Consell, es va mostrar molt satisfeta perquè la revista també inclogui un article sobre la bona acceptació dels gots reutilitzables que enguany ha posat en marxa la institució a partir d’una proposta dels mateixos ciutadans.

L’acte el va tancar la batlessa de Maó, Conxa Juanola qui va felicitar a «Es Diari» perquè sempre sap triar espais singulars pels seus actes. Juanola va destacar la «gran feina de la Junta de Caixers, dels treballadors de Cultura i del tinent batle de festes, Héctor Pons, perquè tot estigui a punt», i va fer esment a la varietat d’actes que s’organitzen aquests dies i que defineixen les festes de Maó amb comparació amb les d’altres pobles de l’illa.

La presentació de la revista es va il·luminar amb l’actuació dels dos fabiolers del municipi: Víctor Pons, que ha sortit a Llucmaçanes, i Lito Vinent. El primer va interpretar «Sa Balada d’en Lucas» i el segon, que tornarà a sortir enguany, la cançó «Es Mahón», amb tota l’emoció dels assistents, sabedors de que les festes de Gràcia ja són aquí.

Les dones caixeres de Maó, grans protagonistes

Les dones caixeres de Maó, protagonistes de l’article elaborat per Àngels Andreu van ser també protagonistes a la presentació de la revista. Totes, amb la seva autora, no van amagar la seva satisfacció quan van veure el resultat del treball redactat per la columnista d’aquesta casa a on apareixen les reflexions de cadasquna d’elles, amb un reportatge gràfic a la finca de Alcaidusset, a càrrec de la fotògrafa de la casa, Gemma Andreu, precisament, germana de l’autora dels textos que ocupen les pàgines centrals.