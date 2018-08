Pluralitat, color i festes a la revista de la Mare de Déu de Gràcia

Pluralitat en els continguts, color i un disseny obert, a càrrec de Maria Ruiz i Josep Bagur, associat al caràcter festiu que ens ocupa defineixen la revista de les festes de la Mare de Déu de Gràcia que aquest divendres capvespre presenta «Es Diari» al pati del Claustre de Sant Francesc.

La publicació anual d’aquesta casa, coordinada pel redactor en cap de successos, Miguel Juan Urbano, està il.lustrada a la portada amb una pintura de l’artista Subirats Jover, referent a la romeria a l’Ermita de Gràcia.

La revista fa un extens cop d’ull a les dones caixeres de les festes de Maó en un notable treball elaborat per Àngels Andreu. Les inquietuds de les vuit protagonistes de l’article sobre l’evolució de la dona en la qualcada apareixen reflectides en aquestes pàgines, il·lustrades amb un excel·lent reportatge gràfic a càrrec de Gemma Andreu a la finca de Alcaidusset.

El contingut de la publicació s’ha acurat en contemplar les diferents arestes de les festes, des de la junta de caixers, fotografiada al costat de l’emblemàtica escultura de la sireneta Mô, fins a llocs significatius per als maonesos com el Bar Infanta i les seves activitats que fan referència als costums més arrelats a la ciutat, fidelment recollides per Juanjo Orfila Gomila.

L’editor d’Es diari, Josep Pons Fraga, escriu sobre la ciutat i el port, un acurat article que repassa l’evolució de Maó i la indissoluble vinculació a la impressionant rada.

Un article molt personal de l’advocat Miquel Quetglas, les entrevistes a la pregonera d’enguany, Laura Pons, i a l’autora de la portada, a més de les declaracions de la junta de caixers formen part de la publicació.

La visió personal des de l’objectiu de la càmera fotogràfica de Javier Coll, que cobreix les festes des de fa 41 anys, traslladarà el lector a moments que han quedat en la memòria. Una mica més enrere en el temps, Francesc Carreras descriu com va ser la celebració de la patrona de la ciutat després de la Guerra Civil, el 1939, mentre que la cronista, Margarita Caules, fa un repàs per l’existència de José Fuxà Pons i la seva família, al carrer del Carme que relata les festes de la seva barriada en els anys 70.

Un reportatge sobre el desaparegut cinema Victoria i un article molt especial sobre Boy, probablement el millor jugador maonès de la història, a càrrec de Miquel Cardona, donan cós a una revista plena d’imatges i col.laboracions.