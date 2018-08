Ferreries continua amb ganes de festa

Després d'un intensa vespra de Sant Bartomeu, Ferreries ha despertat aquest divendres amb més ganes de festa.

A les 8 hores, la Banda de Música de Ferreries i la comparsa de capgrossos s'ha encarregat de despertar els ferreriencs, seguit de la sortida de la Qualcada i replec de caixers i cavallers, que ha acabat al Pla de l’Església, on s'ha celebrat puntualment el jaleo, a les 11 hores, amb molta animació i una bona calor, seguit del lliurament de canyes damunt les 14.12 hores. Per acabar l'acte, la banda ha interpretat el tradicional "Un senyor damunt un ruc".

Seguidament, la comitiva ha realitzat voltes pels carrers de la població per acabar amb missa solemne a l’església de Sant Bartomeu. Després, beguda de caixers i darrer toc de fabiol que acomiada les festes d'enguany.

Destacar que aquest any abans del jaleo s'ha efectuat un toc de dol per recordar en Joan de la Marcona, mort el passat abril, i també hi ha hagut un toc d'homenatge a Rafaelita Florit, ferrerienca de 104 anys d'edat.

[Lea la noticia completa en la edición impresa del 25 de agosto en Kiosko y Más o My News]