Continuïtat i més cavalls

Continuïtat, avenços en matèria de seguretat, un gest de complicitat perllongat al teatre, i més genets i amazones inscrits per a la qualcada marquen les festes de la Mare de Déu de Gràcia de 2018 que aquest dimarts van completar el seu tret de sortida amb la presentació del programa d’actes en el nou mirador del Parc Rochina (malgrat el sol de justícia).

Densa i variada, la relació d’actes per a totes les edats manté el perfil de les anteriors, sense grans novetats, amb el propòsit, com va dir l’alcaldessa, Conxa Juanola, que les festes siguin participatives i enalteixin el sentiment de pertinença al mateix poble.

La presentació del llibre de l’exregidor Pito Costa, el dia 28, sobre la seva etapa com a caixer batle, el tradicional recorregut pel centre de la ciutat del grup Va Gros, el 5 de setembre, o el passeig amb Francesc Carreras fins a l’Ermita de Gràcia per conèixer el paisanatge de les festes, el 2 de setembre, són exemples que valoren la cultura local.

El nou caixer batle, Carlos Montes, va referir l’increment del nombre d’inscrits a la qualcada, que passa de 163-180 -102 homes i 72 dones-, a 155 i 158 muntures en les dues jornades grans de les festes, respectivament. Montes va oferir detalls, com el paper de Pito Costa (70) i Cristina (51) com caixer i caixera de més edat, proclamant també l’orgull que suposa el càrrec que ostentarà en les festes. Com succeïa l’any passat, es vigilarà el compliment dels horaris per evitar incidents. Així hi haurà un temps limitat per als cavalls a la plaça, tasca que controlarà Paco Quiruga.

Hèctor Pons, tinent d’alcaldia i regidor de Festes va subratllar el caràcter artístic del programa il·lustrat amb la caricatura de Dani Triay i va especificar que el document inclou les recomanacions de seguretat i informació sobre com actuar davant d’una agressió sexista.

En total són 84 activitats programades entre demà dijous i el 9 de setembre, més les pròpies dels tres dies principals de la Mare de Déu de Gràcia. El carrer de ses Moreres continuarà com l’espai on es desenvoluparan les activitats més populars i artístiques mentre que la Plaça de la Conquesta estarà més destinada a tallers per a menors.

Teatre

Les representacions teatrals ocupen un paper estel·lar en el programa, a càrrec de les companyies Mô Teatre, Xàfec Teatre i Thalia Teatre. Serà els dies 24 d’agost a la sala de cultura Sa Nostra, 29 al Claustre de Sant Francesc, i 3 de setembre al carrer ses Moreres, respectivament.

L’alcaldessa va posar especial interès, a més, al festival de circ social que organitza la companyia Acirkaos, els dies 30 i 31 d’agost. Es tracta que els menors tinguin una aproximació al món del circ, com a alternatives a altres pràctiques que són nocives, en referència a l’alcohol i les drogues.

Entre les actuacions musicals les més esperades seran les dels Catarres, al Claustre del Carme, el 5 de setembre i el dels 40 Principals, a la zona de l’Estació Marítima.

Els gegants tindran la seva participació estel·lar, aquest any amb la colla dels d’Alforja (Tarragona), com a convidats.

El programa s’ha editat en català i espanyol? Els 12.000 exemplars impresos es repartiran a domicili més 2.000 per als visitants. A més els dies grans de la festa es distribuiran 3.000 tríptics informatius en català, castellà i anglès.