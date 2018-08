A Sant Climent acaben les festes ben xops

No hi ha millor manera que combatre la calor de l’estiu que a la fresca. I a Sant Climent ben ho saben després dels intensos dies de festes. Com ja és costum, el dilluns després de festes arriba el ‘Temporal de xaloc’., en la tradicional remullada que organitza de l’Associació de Veïns.

No ha quedat ningú eixut de la tempesta. Dos camions cisterna carregats d’aigua no potable de l’empresa Gemleca SA de Sant Lluís han estat els encarregats de repartir aigua a dojo. Molts també han duit instuments de casa, como ara pistoles d’aigua, poals i ullleres de busseig per a divertir-se.