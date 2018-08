Una multitud entregada a la festa

La Banda de Cornetes i Tambors de Maó ha despertat aquest diumenge ben de matí els santclimenters al toc de diana. Replec de la qualcada i missa de caixers han donat pas, després, gairebé entrada la una del migdia, a l'esperat segon jaleo de les festes.



Ha estat tan multitudinari com el del fosquet; una gentada altra vegada, i com cada any ple de gent de fora, concentrada al Pla. El ventet de tramuntana donava un poc d'alè a aquesta multitud entregada als cavalls i als bots de les dues voltes, a la que se suma la volta que es fa després de l'entrega de les canyes verdes.



Açò ha donat pas a la música de la samba, un dels moments més esperats del programa festiu de diumenge. La Banda des Migjorn Gran ha fet ballar tota la plaça amb un sol calent vers les 15.30 hores del migdia.



La tradicional beguda i convidada als caixers al local de l'Associació de Veïns aquest any ha comptat amb la intervenció d'un grup de joves amb música. Tres o quatre caixers han agafat el porró després per repartir aigua-ros per les cases. La gent es dispersava als bars típics de Sant Climent, com Sa Taverna, amb "corda" encara per una bona estona més de show i bulla. Aquest any, no hi ha hagut incidents destacats al moment dels cavalls.