El baño de Artur Mas desafiando la bandera roja en Cala Galdana

El expresidente catalán Artur Mas, asiduo veraneante en la Isla, fue sorprendido este viernes bañándose en Cala Galdana, una imagen que no tendría nada de especial si no fuera porque en ese momento ondeaba la bandera roja en la playa por las fuertes tormentas que se avecinaban. El político catalán, que presidió la Generalitat entre 2010 y 2016, recibió la reprimenda del socorrista, una situación que no pasó desapercibida para los bañistas que en esos momentos poblaban la arena respetando la señal de prohibición.

Este es probablemente el verano más movido y mediático de Mas en Menorca. A finales de julio tuvo que salir por la puerta de atrás del Ateneu de Maó para evitar a un grupo de manifestantes y el pasado miércoles un apacible baño fue utilizado en Twitter por el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, para tratar de ridiculizar el discurso independentista de opresión del Estado.