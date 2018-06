Vuit festers cremaran a la vigilia de Sant Joan

L’encesa dels festers, aquest divendres a la nit quan caigui el sol, encetarà de nou l’ambient festiu a Ciutadella, en la vigília de les esperades festes de Sant Joan d’aquest 2018. Enguany hi haurà vuit fogueres i set festes de carrer, molt enfora de la trentena de festers que es van arribar a encendre a Ponent no massa anys enrere. Ciutadella comptarà amb l’encesa d’un fester menys que el passat 22 de juny del 2017 i, en canvi, celebrarà una festa de carrer més que l’any passat, actes públics i festius que animaran la nit prèvia a l’inici de les festes de Sant Joan, demà dissabte, dia 23, a les 14 hores, amb el primer toc de fabiol de Juanlu Gelabert –per primera vegada com a titular–, a Can Sintas. Enguany encenen fester a Ciutadella al Bar s’Oficina, Cercle Artístic, Plaça Nova, Bar Reno, Bar Ca n’Àngela, Unió d’Antics Alumnes Salesians (Calós) i el Bar Tramuntana. Entre d’altres, a S’Oficina, un dels clàssics ja, repeteix per cinquè any seguit el cantautor local Bep Marquès, que animarà la vetllada amb el seu ritme. El Cercle Artístic convida tothom al seu fester i a les ballades i cançons que ens han preparat el Grup Folklòric des Born i el Grup de Cantaires del Cercle. Per la seva banda, a Calós, la Unió d’Antics Alumnes Salesians cuinarà les seves tradicionals i agraïdes paelles, amb el so de fons de la Xaranga de Ponent. Al bar Ca n’Àngela viuran nit de glosat i música d’animació amb un DJ.

A la Plaça Nova, any rere any, és la música folclòrica i el fandango el que atreu la gent, animant tothom a ballar. També els altres festers han preparat diferents actes amb música i ambient perquè sigui un fester ‘de dalt de tot’. De la mateixa manera, a les festes de carrer, cada una també hi posarà la seva animació, com al Casino 17 de Gener mateix, de nou amb els Sis de Ponent.

Fru-Frús, batucada...

La nova ordenança municipal que va entrar en vigor fa ja uns quants d’anys, el Sant Joan del 2012, que obliga a avançar una fiança econòmica als organitzadors dels festers, ha motivat que als darrers anys se’n cremin menys que en anys anteriors de festers; però, en canvi, ha propiciat que es celebrin més festes de carrer, sense fogueres. De les set d’enguany, en són novetat la del carrer Sant Jaume i dels AASS Gent Gran. Anit però un dels moments més esperats d’aquesta vetllada serà quan, a partir de les 21 hores– des de la plaça des Mercat– arranquin els veterans Fru-frús, que recorreran carrers i places del poble, en una jornada que es preveu d’allò més animada, preludi de la festa. Oferiran un any més un repertori de peces populars i festives menorquines, a més de la cançó que solen treure cada any com a novetat, amb un missatge irònic sobre l’actualitat.

Una vigília en la qual els darrers anys s’hi han afegit ja i amb un èxit notable quant a seguiment l’Associació Esclat de Ciutadella, que realitzarà un any més el seu particular passacarrers de Sant Joan 2018, al ritme de la batucada. I alguns dels músics de la Banda de Música, que de manera informal, s’ajunten per contribuir a la nit màgica del 22 de juny, amb el repertori de El gato montés o Paquito el Chocolatero. Tot sigui per fer festa...