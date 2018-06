El primer toc de fabiol obre Sant Joan

Es dia ja és aquí! Així ho ha confirmat a les nou en punt del matí, sonant el primer toc de tambor i fabiol, el fabioler Juanlu Gelabert, des de l'interior de la casa De Sintas i en presència de tots els membres de la junta de caixers, encapçalada pel caixer senyor d'aquest bienni, Julio de Olives Fernández. Ha estat l'esperat inici de les festes de Sant Joan, anhelades per tants al llarg de tot l'any.



L'esclat de joia ha estat molt sentit per als santjoaners, que han presenciat emocionats aquest primer toc de fabiol, que servia per encetar aquesta llarga jornada durant la qual la comitiva des Be farà fins a 102 visites, i que havia començat una estona abans al casat del carrer Sant Jeroni, quan arribaren els membres de la comitiva, el fabioler; s'Homo des Be, Joan Marquès; el descarregador, el seu germà major Pedro José Marquès; el caixer capellà, Gerard Villalonga; el caixer fadrí, Joan Bosch Fedelich; els caixers pagesos, Pedro Marquès Taltavull i Pedro Moll Gelabert; i el caixer casat, Martí Faner Marquès.



Abans de les nou del matí, a la sala principal, el caixer senyor ha lliurat la bandera al caixer fadrí i les safates de plata al caixer casat i al caixer pagès, i instants abans de l'hora, el notificador municipal ja estava preparat i mirant el rellotge per fer la primera sonada. Una vegada ha esclatat la festa, la comitiva ha sortit de la casa per començar el recorregut.



La primera aturada han estat les Cases Consistorials, on la corporació municipal, presidida per la batlessa, Joana Gomila, ha rebut els protagonistes del dia. I amb ells, s'Homo des Be, descalç, vestit amb pells de be i portant l'anyell de Déu a les espatlles, simbolitzant la imatge de Sant Joan Baptista. Al Saló Gòtic ha tingut lloc la recepció. Allà esperava molta gent, desitjosa de veure ben de prop el blanc animal.



A partir d'aquí, la comitiva té per davant un dia ben intens. Les 102 visites es completaran amb tres tocs de dol, en honor a l'amo de Son Blanc, Rafel Torres, cavaller emblemàtic de la qualcada que moria l'octubre passat; de José María de Olivar Despujol, degà dels caixers senyors i exalcalde de Ciutadella que desaparegué el passat 19 de febrer; i de la parella que formaven Isabel Vivó Squella i Gabriel Dameto Squella, morts tots dos amb deu dies de diferència a Mallorca fa poques jornades.



Durant tot el dia es visitaran les posades dels cavallers de la qualcada, dels propietaris de llocs, cases nobles, el Consell i entitats socials i culturals, com per exemple els esplais de gent gran, el Cercle Artístic o els Antics Alumnes Salesians. També, com no, el teatre del Casino 17 de Gener, cap al migdia, on s'estarà representant la sarsuela de "Foc i Fum" i que és un dels moments més especials de la jornada. Igual passa amb l'Hospital Municipal, on els avis esperen amb gran il·lusió i entusiasme la visita de s'Homo des Be i tota la seva comitiva.