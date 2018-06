Els escenaris i horaris de la festa del Diumenge des Be

La llista de les visites que farà la Comitiva des Be presenta 104 aturades, des de les nou del matí fins com a mínim les nou de la nit, amb una aturada de dues hores per dinar.

Com es forma aquesta llista? Sempre passa d’any en any i es va baratant amb els canvis mínims. Les visites corresponen a l’amos que surten a la qualcada i volen rebre es Be, propietaris de llocs que aporten un cavall a la qualcada, ex caixers senyors i els membres de la junta de caixers del bienni, que també poden apuntar un amic o un familiar perquè la Comitiva els visiti. També s’inclouen a la llista algunes associacions i entitats.

55 posades de pagesos

Més de la meitat de les visites corresponen a l’amos de lloc, concretament 55. La majoria de les posades es troben en els carrers del Caragol de Santa Clara, principalment a ses Roques, Portal de sa Font i Santa Rosalia. Agrupant les visites es pot informar que dotze corresponen a propietaris de llocs, vuit són ex caixers senyors, cinc són institucions, nou associacions, sis membres de la junta de caixers, nou compromisos de membres de la junta, especialment del caixer senyor, i són especials, la presència a la representació de «Foc i fum» i la visita al geriàtric de l’Hospital Municipal.

D’ençà 1974 les visites són al casc antic, delimitat per sa Contramutrada i sa Muradeta. Només es surt d’aquest perímetre per anar a les cases dels caixers (el pagès de tramuntana viu al Camí de Maó, 71 o el caixer casat, a l’avinguda Sant A.Mª Claret 83) o per visites de compromís. El caixer capellà surt quan va a peu del carrer Estret, 8 i a cavall, des de Cal Bisbe.

Els darrers anys la Comitiva des Be ha arribat a cas caixer casat a les 22 hores aproximadament, tot i que un any, el 1996, es va acabar passada mitjanit.