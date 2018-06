Vetlla multitudinària del Be

Ciutadella ja ensuma la festa amb el primer protagonista: el be de Sant Joan. Centenars de persones ja l'han volgut veure a la posada del caixer pagès de tramuntana, Pedro Marquès, per vetllar-lo les darreres hores abans que, ja de matinada, la família comenci a engalanar-lo perquè protagonitzi el Dia des Be, la primera de les tres jornades festives d’aquest Sant Joan.

Les portes de la cotxeria ubicada al nombre 50 del Camí de Maó s'han obert quan faltaven uns quinze minuts per les nou del vespre, amb el Be col·locat damunt l’entarimat, ben amunt, perquè tothom pogués contemplar la seva bellesa.

Per allà hi ba passat molta gent, centenars de persones, desitjoses de veure l’exemplar que, des de fa ja algunes setmanes, és company inseparable d’en Joan Marquès, el segon fill de l’amo de Santa Victòria que enguany es fica en la pell de Sant Joan Baptista.

La vetlla és un d’aquells moments especials de les festes per als més petits, que observen l’anyell, esglaiats, des de la barrera, mentre aquells que són un poc més grossos, intenten fer fotos, emulant als adults, per immortalitzar l’escena.

La junta de caixers

Els membres de la junta de caixers han arribat ben prest, a les 21.25 hores, amb el caixer senyor del bienni, Julio de Olives Fernández, al capdavant, juntament amb sa capellana, Gerard Villalonga, l’altre caixer pagès, Pedro Moll Gelabert, el caixer casat, Martí Faner Marquès, i el caixer fadrí pagès, Joan Bosch Fedelich. També hi era el descarregador, Pedro José, i un dels fabiolers, Juanlu Gelabert, que enguany surt el Dia des Be i encapçalarà la qualcada els dos capvespres, substituint a en Sebastià Salort, convalescent després d’una operació de maluc. En canvi, al principi de la vetllada no hi era Lluís Soler, qui debutarà en el càrrec de fabioler el Dia de Sant Joan de matí.

L’ambient al Camí de Maó i als carrers més propers era de gran animació, amb correntades de gent contínues des del primer moment, encara que es van anar intensificant a mesura que avançava la nit. Era un anar i venir de persones, i amb algunes —poques— cotxeries dels voltants obertes a les visites d’amics i coneguts.