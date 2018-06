Vuit ‘carotes’ amb molta mà

«Coloristes, elegants i nobles, igual que la festa». Així defineix José Pito Bosch el resultat, en conjunt, de la col·lecció de vuit carotes que des d’aquest divendres pengen de les parets de Can Sintas. Un treball que és un fidel a la trajectòria del seu estil artístic, en el qual el realisme té un notable protagonisme.

Vuit peces en les quals ha apostat «per la ironia, però sense crear conflicte», explicava l’artista poc abans que la casa noble obrís les seves portes al públic. Uns treballs rics en detalls per ser interpretats, però amb un missatge que sembla clar, el de donar protagonisme a personatges «que moltes vegades no es veuen tant», comenta en Pito.

Crida l’atenció que en sis de les vuit carotes sempre apareix també la mà del protagonista. Un enquadrament, que no és casualitat, i que per a l’autor també està carregat de significat.

Per la seva banda, el caixer senyor, Julio de Olives, qui va realitzar l’encàrrec, defineix el resultat com «un treball de primera, fenomenal, ha estat un gran encert». Tant és així que reconeix que ha estat molt «complicada» l’elecció de les vuit peces entre les dotze que havia realitzat l’artista. Igualment «difícil» resultarà triar la carota que indultarà, ja que tal com li passa al propi artista, cada dia té una favorita diferent.