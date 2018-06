Els cavallers visiten Santa Victòria

Les cares de Pedro Marquès Taltavull, caixer pagès de tramuntana; Joan Marquès Fernández, s’homo des Be d’enguany, i tota la seva família al complet, xerraven totes soles. Eren d’alegria, felicitat i il·lusió, en veure la serp de cavalls i cavallers que s’anava apropant al lloc de Santa Victòria. I és que allà s’hi va celebrar aquest diemecres vespre, un any més, el tradicional replec que cada dimecres abans del Dia des Be es du a terme al lloc del caixer pagès que posa l’anyell de les festes.

En caure el sol i amb les feines dels respectius llocs acabades, un nombrós grup dels cavallers de la qualcada de Ciutadella es van dirigir cap a Santa Victòria per a recolzar i fer calor a la família Marquès Fernández, a només quatre dies del primer toc de fabiol que es viurà a Can Sintas, a cal caixer senyor, Julio de Olives. Tot i que per a molts cau enfora el lloc, encantats van fer l’esforç de cortesia.

Es tractava com cada any de visitar es be de la festa, un replec per a familiars i amics del caixer pagès de tramuntana en el que no hi van faltar lògicament el gruix de la Junta de Caixers presidida en aquest nou bienni per De Olives.

Una visita que es va iniciar el 1998, ideada per quiva ser un gran cavaller l’amo de Sant Joan Gran, Jordi Salord, junt amb una colla de cavallers de les festes. Com molts moments de la prèvia santjoanera, el que va començar ‘de broma’, s’ha convertit en l’epicentre de la bulla d’abans de l’esclat.

Cercant el blanc perfecte

Mentre, dia rere dia ja, una de les moltes feines que hi ha a Santa Victòria és la d’anar deixant els dos anyells candidats ben polits i emblanquits, estant a prop el moment de decidir quin serà el be que tota Ciutadella i visitants vetllaran aquest dissabte, a la posada del Camí de Maó, 50.