Nova campana per a Sant Joan de Missa

El seu so metàl.lic s’escamparà per les tanques i les contrades rurals d’aquells terrenys anomenats «des Monastrell» al Pariatge del rei Jaume II (1301) el capvespre del Dissabte de Sant Joan i el mes d’agost, quan es celebri la festa litúrgica del Martiri o Degollació de Sant Joan Baptista.

Des d'aquest dimecres matí l’ermita de Sant Joan de Missa de Ciutadella, estretament vinculada a la festa de Sant Joan, compta amb una nova campana, feta a mida i fusa als tallers de «Relojes & Campanas Monumentales» de Rafelbunyol (València). Va ser instal.lada pels tècnics valencians amb la col.laboració dels voluntaris de l’ermita, adscrits a la parròquia de Sant Rafel. En primer lloc van retirar la campana vella i trencada i després van col.locar la nova, amb la inscripció «Sant Joan de Missa, 23 de juny de 2018».

L’antiga campana pertanyia a un rellotge i no estava feta per a repicar, tota vegada que donava les hores. Per açò es va rompre, però ja ha estat substituïda. Abans de ser col.locada al campanar de l’ermita de Sant Joan de Missa va ser beneïda pel bisbe Francesc Conesa, acompanyat per Florenci Sastre, rector de Sant Rafel i de Sant Joan de Missa.

El capvespre del 23 de juny anunciarà les Vespres i donarà la benvinguda als cavallers i caixers.