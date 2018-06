As Pla ja hi corren

Era automàtic. S’endinsaven al Pla de Sant Joan de Ciutadella i de cop es posaven a renillar, conscients i sabedors d’on eren. Des de finals de la setmana passada, coincidint amb la finalització de les obres en aquest espai, són uns quants ja els cavalls i cavallers que baixen cada vespre a entrenar-se, amb el cap posat ja de ple en el dia 24 de juny, dia de Sant Joan.

Ahir va ser un dia més d’assajos de cara als Jocs des Pla 2018. Acabades les feines del camp, toca posar els guarniments al cavall i enfilar cap a poble, on aquests dies és comú escoltar i veure per places i carrers les peuades de l’animal de les festes.

Els cavalls, després d’un petit itinerari urbà –entre aplaudiments i flaixos de càmeres de fotografiar i mòbils– sabien a on arribaven i es transformaven al Pla, renillant i picant fort a terra amb les potes, nirviosos. A baixamar, cavalls i cavallers aprofiten i entrenen els jocs que hauran de practicar al matí i vespre de dia 24 de juny, davant un públic ansiós de repetir l’experiència de cada any.

Amb les grades ja instal·lades per a la Banda de Música i per a les persones amb mobilitat reduïda i a les que tenen discapacitat, ahir, passaven pocs minuts de les vuit i ja hi havia gent pendent. «Què baixaran cavalls o no avui?», es demanava la gent, que a darrera hora formava un bon grup de residents i molts de turistes, embadalits amb les corregudes i els bots santjoaners.