Unes camisetes que fan furor

Ciutadella té ja ganes de festa i s’ha demostrat amb la camiseta de Sant Joan 2018 que de manera conjunta «Es Diari» i la cervesa Estrella Damm han començat a repartir i que, en 48 hores, gairebé ja s’han exhaurit.



Espectacular novament l’acollida a aquesta peça santjoanera, ja que en dos dies se n’han repartides ja quasi les 3.000 disponibles, fins que s’esgotin existències.

Un any més a la redacció d’Es Diari a Ciutadella s’estan formant llargues cues per tal d’aconseguir i poder vestir aquest Sant Joan amb la camiseta dissenyada en aquesta ocasió pel prestigiós artista català David Despau. Uns dibuixos d’un Be i d’un polit bot d’un cavall, que han agradat i cridat molt l’atenció, podent escollir la gent quina imatge vol.

Amb aquesta promoció feta tant a Ciutadella com a Maó, molts santjoaners i santjoaneres podran lluir una camiseta ben festiva.