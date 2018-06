Apel·lant a la conscienciació

«Que no es matin les abelles», «que no s’utilitzin plataformes petrolieres», «que no tirem plàstics a la mar», «que les empreses emprin bosses de paper i no de plàstic i que siguin més ecològiques», o «que la gent respecti les tres R de reduir, reutilitzar i reciclar». Aquests són només alguns dels anhels que pengen, des d’aquest divendres, a l’Arbre dels Desitjos, una de les propostes en les quals han participat alumnes de diferents escoles, en el marc de la Fira del Medi Ambient que es fa també aquest dissabte en l’entorn de Sa Sínia Costabella, a Maó.

Aquest dissabte continua l’agenda d’activitats. A la fira i el mercat, que estaran oberts de les 10 a les 20 hores, s’hi afegiran altres propostes, com un taller i demostració de tir amb fona (11 h), una projecció audiovisual sobre la geologia de Menorca (11), un taller amb la Protectora d’Animals (12 h) o un recorregut amb Sa Xaranga des Xubec (12). De 13 a 16 hores, hi haurà una ecotorrada, de carn o vegetariana, i de 16 a 19 hores, una visita als parcs i jardins de Maó amb el botànic Pere Fraga. També es farà un taller de reutilització (16), un d’elaboració de sabó (17) i una sessió de Teatre de Xoc (18 h), a més d’altres propostes en diferents estands de la fira.

